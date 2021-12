Conduite dangereuse

1 épisode

Tout le monde connaît le stress des embouteillages. Mais il y a des villes où la conduite s'avère particulièrement périlleuse ! De New Delhi à Rome, en passant par Mexico, Andrew va se glisser dans la peau des conducteurs locaux et se frotter aux routes les plus dangereuses. Pour l'aider à survivre dans ces conditions extrêmes, des professionnels seront là pour lui donner des astuces. Chauffeur de poids lourds, de bus ou de taxis, la conduite dangereuse n'aura plus de secrets pour lui ! © BOAT ROCKER RIGHTS INC.