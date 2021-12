Norbert & Jean : le défi !

3 émissions

Norbert et Jean sont de retour ! L'un, restaurateur et vainqueur de l'édition 3 de Top Chef, l'autre, cuisinier de génie au caractère déterminé et à la réplique fusante... Ils se sont rencontrés pendant le concours de Top Chef et depuis, ils sont inséparables !! Complémentaires en cuisine et dans la vie, ils ont décidé de sortir de leurs cuisines professionnelles pour envahir celles des français... À domicile ! © STUDIO 89