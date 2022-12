Les quintuplés du Texas : réunion de famille

31 juillet 2010. Les quintuplés de la famille Wilkinson, Kassidy, Kaydence, Kyndall, Rustin et Ryder, vont fêter leurs 3 ans. C'est un événement pour la famille et tous les amis, qui s'apprêtent à choyer les cinq bambins. Mais évidemment, organiser une fête pour cinq enfants, c'est un peu plus compliqué qu'organiser une fête pour un seul enfant ! Entre les courses, les jeux, les quinze copains et l'énergie débordante des quintuplés, c'est une journée extraordinaire, comme d'habitude, qui débute. © DISCOVERY