Vacances préférées des français

1 magazine

Pour son tout premier numéro, le magazine « Les vacances préférées des Français » vous invite à découvrir un mode de séjours que les Français adorent : les vacances itinérantes en camping-car. L'été dernier, plus d'un million de Français ont pris la route pour des vacances en liberté. C'est le cas de la famille Forget : Coralie, Albéric et leurs 2 enfants ont décidé de découvrir Belle-Île-en-Mer à bord d'un van, la toute nouvelle tendance en matière de camping-car. Confort spartiate et équipement minimaliste pour un retour aux sources garanti ! Mais ces vacances ne vont pas forcément séduire tous les membres de la famille… D'autres vont plus loin comme les Potier. Pour eux, les vacances, ce sera toute l'année : ils ont vendu leur maison et quitté l'île de la Réunion pour acheter un camping-car et faire un tour du monde en famille. Une nouvelle vie où on travaille à distance, et où l'on fait l'école à la maison. Mais ce changement va-t-il leur plaire ? Comment se lance-t-on dans une telle aventure ? Fred et Sylvia, eux, ont vu les choses en grand. Ce couple d'aventuriers a acheté le camping-car du futur : 400 000 euros, les économies de toute une vie. Un engin tout terrain capable de les emmener dans les contrées les plus reculées, mais conduire ce monstre roulant sur les pistes du Maroc va leur réserver quelques surprises. En route pour des vacances mouvementées qui laisseront à tous des souvenirs inoubliables ! © C.productions