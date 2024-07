Replongez dans ce qui a fait l’actualité musicale, et parfois l'actualité tout court, de l’année 1986 ! Cette année-là, l’annonce du tunnel sous la Manche, Jacques Chirac Premier ministre de François Mitterrand, la catastrophe de Tchernobyl ou encore la campagne "Touche pas à mon pote" ont marqué les esprits. Mais 1986 est aussi l’année qui a vu naître certains des plus grands tubes de la décennie comme Les démons de minuit, En rouge et noir, L’Aziza, Libertine et bien d’autres encore ! Des artistes emblématiques, spécialistes et témoins privilégiés de l’époque, vous dévoileront tout ce que vous ignoriez sur les tubes de l’année 1986 : secrets de fabrication, confidences inédites et infos insolites !