Le choix de Gracie

1 téléfilm

Gracie, Rose, Ryan, Blicker et Robbie vivent au rythme de l'existence mouvementée de leur mère Rowena, usant à mauvais escient des hommes, de l'alcool, des drogues et de la bonté des gens. Fuyant les difficultés en prenant la route avec ses enfants, Rowena se réfugie chez sa mère avant d'être jetée en prison à cause de ses écarts. Pour éviter que les cinq enfants ne soient séparés dans des foyers différents, Gracie, l'aînée, demande à être la tutrice de ses frères et sœurs... © RHI Entertainment