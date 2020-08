WAGS Atlanta

1 saison

Elles sont les petites amies ou les femmes de célèbres athlètes professionnels : on les appelle les WAGS (wives and girlfriends of sports stars) ! Un statut qui a plein d'avantages, mais pas que ! Entre leur mode de vie extravagant et les soirées en tout genre, ces jeunes femmes ont un quotidien bien rempli et leurs nerfs sont souvent mis à rude épreuve. Couple, carrière, amitiés, trahisons... Bienvenue dans le monde impitoyable des WAGS d'Atlanta ! © NBC Universal INC.