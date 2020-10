SOS animaux

2 épisodes

Dans ce nouveau magazine, partez à la découverte de femmes et d'hommes qui consacrent leur vie à sauver celle des animaux. Toujours prêts à leur venir en aide et les protéger de propriétaires malveillants, suivez au plus près le quotidien hors-normes de ces professionnels dévoués. Vétérinaires, neurochirurgiens, spécialistes ou encore experts, ils ne reculent devant rien face à des animaux en détresse. Hélène Gateau, vétérinaire et chroniqueuse experte, vous propose de rencontrer ces héros. © C.productions