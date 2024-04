Zach Cooper, un adolescent, emménage dans une petite bourgade avec sa mère pour commencer une nouvelle vie. Il fait la connaissance de sa voisine, Hannah, qui n'est autre que la fille du célèbre et énigmatique auteur des best-sellers "Chair de poule", récits d'épouvante pour la jeunesse. Lorsque Zach pénètre un soir dans la maison du romancier et ouvre certains de ses manuscrits, il libère malgré lui les créatures monstrueuses que l’auteur gardait prisonnières à l'intérieur de ses œuvres… © 2015 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films Global Inc. All Rights Reserved.