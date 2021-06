Les wedding planners : mariage 5 étoiles

Izzy et Jon vont se marier et les wedding planners vont tout faire pour réconcilier les parents des futurs époux, en froid depuis des années. Jimmy, le père de Paige, Hannah et James, leur fait une visite surprise mais n'arrive pas à se réconcilier avec son fils. L'organisation du mariage d'Amber et William se déroulait parfaitement jusqu'à l'arrivée d'un cousin et la rencontre des deux familles, l'une très bourgeoise et l'autre plus rurale... © Brain Power Studio

