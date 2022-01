Les ombres du passé

145 épisodes

20 ans après s’être follement aimés, Helô et Pedro se recroisent par hasard. Une rencontre qui ravive de douloureux souvenirs, mais aussi leurs sentiments l’un pour l’autre. Si cette fois, Helô et Pedro sont bien décidés à vivre leur amour au grand jour, c’est sans compter sur la richissime famille de Pedro et le puissant mari d’Helô, qui n’auront aucun scrupule à briser cet amour renaissant. Entre mensonges et coups bas, Helô et Pedro vont devoir braver bien des obstacles pour vivre enfin heureux… © COTE OUEST