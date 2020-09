Sport

Découvrez l'hymne de la Ligue des Nations. Cette composition originale illustre l'énergie et les efforts fournis dans la marque du tournoi qui insiste sur le fait que chaque match compte. L'hymne a été enregistré auprès d'un orchestre philharmonique et de choristes qui chantent en latin. Les éléments classiques de l'hymne se mélangent à la musique électronique afin de donner un rendu contemporain et exclusif. L'hymne retentira sur toutes les plateformes, y compris à la télé, à l'entrée des joueurs sur le terrain et lors de cérémonies. Retrouvez la Ligue des Nations sur M6 et W9.