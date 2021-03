Le dernier cœur à prendre

1 téléfilm

Becca Foster va bientôt prendre la tête de l'entreprise familiale et aime fabriquer de splendides bijoux durant son temps libre. En plus de cette vie bien remplie, elle est régulièrement demoiselle d'honneur et toujours célibataire, mais sa rencontre avec Kyle, qui filme le mariage de ses amies, risque de bouleverser ses plans… © Muse Distribution Inter. INC.