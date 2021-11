Les reines du makes-up spéciale Milla Jasmine

1 épisode

Événement dans les Reines du Make-Up ! Notre experte Magali Bertin laisse sa place à une guest, et pas n’importe laquelle : Milla Jasmine, star de télé-réalité et influenceuse suivie par plus de 3 millions d’abonnés. Totale make-up addict, elle proposera à 5 passionnées de maquillage un thème glamour et à son image, « contouring parfait et regard de braise pour un anniversaire à Dubaï ». Milla commentera ensuite chaque mise en beauté et donnera tous ses conseils beauté pour être au top, avant de révéler son maquillage parfait sur ce thème. © HERVE HUBERT SAS