5 hommes et 5 femmes vont vivre ensemble dans une villa pendant 8 jours. Mais attention, si certains sont là pour trouver l'amour, les autres n’ont qu’un but : les manipuler pour empocher 50 000$ ! Alors, qui rencontrera sa moitié, qui remportera le jackpot et enfin, qui rentrera bredouille ? © CJ ENM Co. Ltd.