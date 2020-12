Nouveau Nouveau

Lucienne fait sa Vamp

Plus Vamp que jamais, Lucienne se lance dans un spectacle ébouriffant ! Elle est accompagnée de sa nièce Solange, une brave fille un peu gourde qui aimerait bien lui voler la vedette ! La malicieuse Lucienne, toujours prête à s'amuser et un brin dévergondée, nous entraine dans un univers de rires et de bons mots. Elle cause « sur tout et sur rien » : les médecines douces, les jeunes, la thalasso, les commandes par correspondance, internet... sans oublier bien sûr quelques potins tout frais ...