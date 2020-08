Divertissement | Série-réalité

Ma vie est une telenovela

Embarquez pour Miami, où la saison des castings bat son plein, et partagez le quotidien de jeunes femmes qui n'ont qu'un rêve : devenir actrice. Mais surtout, décrocher le rôle le plus convoité du moment dans une nouvelle telenovela. Entre rivalités, trahisons et scandales, elles n'auront pas d'autre choix que de se livrer à une bataille sans merci pour parvenir à leurs fins ! Et ce, même une fois les projecteurs éteints... © OFF THE FENCE