Mademoiselle Noël

Le moment est venu pour Annie, la fille du Père Noël, d'aller séjourner sur Terre. Elle a un mois pour rencontrer son âme sœur, rester auprès de lui ou le convaincre de la suivre au pôle Nord. C'est à Los Angeles qu'elle rencontre Ted, doux et timide marchand dont la boutique de jouets est au bord de la faillite, et qu'elle remet à flots grâce à l'esprit de Noël. © RHI ENTERTAINMENT INC