En rentrant chez elle, Bailey découvre que sa mère se marie avec un homme qu'elle a du mal à cerner au départ, car très mystérieux. Elle enquête sur lui et se rend compte qu'il n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Assistée de sa meilleure amie Fee et d'Anders, un geek gentil et amoureux d'elle, Bailey replonge dans son passé pour comprendre ce qui est arrivé à son père neuf ans auparavant. © Daro Film Distribution

