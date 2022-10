Les Jonas Brothers sont un groupe de musique mondialement connu. Kevin, l'aîné de la fratrie, et sa femme Danielle nous ouvrent les portes de leur nouvelle vie dans le New Jersey. Deux ans après leur mariage, le jeune couple doit réussir à trouver un équilibre entre la célébrité, leurs familles très différentes, leurs fortes personnalités respectives et les aléas du quotidien... © NBC UNIVERSAL