Jeune femme cherche millionnaire

1 téléfilm

Mère célibataire et sans argent, Alicia rencontre une star du net et auteure du livre « Comment épouser un millionnaire ? » qui lui propose de participer à un stage pour femmes en quête d'un riche mari. Alicia remporte beaucoup de succès auprès des millionnaires mais va tomber sous le charme d'Adam, un ex footballeur fauché… © SONOVISION