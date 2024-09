À Paris, en 1965, Auguste, 80 ans, le patron d’un célèbre bistrot au cœur des Halles, meurt en plein service. Ses trois fils - et surtout ses belles-filles - se disputent l’héritage. Antoine, qui était l'associé d'Auguste, est soupçonné par ses frères cadets et leurs épouses de vouloir les déposséder. Avec sa femme Lucie, il se retrouve piégé par la cupidité et la lâcheté de sa famille. © FILMS ET PICTURE