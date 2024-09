À l’heure où les seniors se montrent sans artifices et assument leur âge, cette émission leur propose de retrouver l’amour et prouver qu’après 60 ans la séduction existe bel et bien. Une ode à l’amour et un pied de nez aux diktats ! Vous allez rencontrer un Bachelor mature, sage, qui s’est bonifié avec le temps ! Il a la soixantaine et cherche l’amour avec une femme de son âge. Vous allez aussi découvrir des femmes accomplies, indépendantes qui savent ce qu’elles veulent. Elles sont bien décidées à tomber amoureuses, quoi qu’il en coûte. Le maître-mot : il n’est jamais trop tard pour (re)trouver l’amour ! © WARNER BROS INTERNATIONAL