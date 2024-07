Suivez le quotidien de familles qui, le temps d’un périple, ont choisi de vivre en camping-car dans de toutes petites maisons roulantes... Mais qui possèdent le plus grand jardin du monde ! Entre le premier voyage à l’étranger, le premier voyage tout court, le voyage-test de quelques semaines avant un périple bien plus ambitieux et une multitude d’autres aventures, découvrez les rêves de ces passionnés où, quand rien n’est prévu, tout est possible ! © ENDEMOL FRANCE