The Rookie - Le flic de Los Angeles

4 épisodes

C'est le premier jour pour les nouvelles recrues de la LAPD. John Nolan, le plus âgé de la bande, doit faire équipe avec Talia Bishop et affronter son supérieur, le sergent Wade Grey, qui le croit en pleine crise de la quarantaine. Lucy et Jackson, le fils du commandant West, sont des « bleus », comme John, et savent qu'ils vont devoir prouver leurs capacités lors de la première intervention sur le terrain. © E1 Television International