Mon fiancé mystère

Hayley découvre dans son nouvel appartement des lettres d'amour et une bague de fiançailles d'un mystérieux correspondant. Poussée par son amie Elisa, elle le retrouve et correspond avec lui en ligne. Elle essaye également d'obtenir une subvention pour son association et fait face à Josh, avec qui elle a de nombreux points communs. Entre sa correspondance anonyme avec l'auteur des lettres et son concurrent pour la subvention, son cœur balance... Mais sont-ils si différents ? © Reel One

Voir plus d'infos