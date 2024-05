Bienvenue dans l'émission réservée à celles et ceux qui changent le monde en célébrant leurs différences : LE PODCAST DES BIZARRES ! Adèle est accompagnée de ceux qui rendent ses aventures funky moumoute : Antoine Dole, alias Mr Tan qui écrit ses histoires, et Diane Le Feyer qui les dessine. Envoyez vos questions à Adèle : podcastdesbizarres@mortelleadele.com Une série de Antoine Dole / Mr Tan et Diane Le Feyer adaptée de l'univers des ouvrages "Mortelle Adèle". © Mr Tan & Co, 2023 © Empreinte Magnétique, 2023 © Bayard Editions, 2012-2022 © Mr Tan et Diane Le Feyer, d'après l'œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly Ecriture : Antoine Dole / Mr Tan Collaboration éditoriale : Thomas Le Petit-Corps Animation : Antoine Dole / Mr Tan, Diane Le Feyer et Dorothée Pousséo Réalisation : Vincent Blaviel Production : Studio Empreinte Magnétique (Léa Marchetti, Louis Heavey et Elvire Corbel) Post production et musiques originales : Vincent Blaviel Direction artistique des enregistrements : Léa Marchetti Enregistrement : Studio Caleson (Robin et Constant) Visuels et création graphique : Antoine Dole / Mr Tan et Diane Le Feyer, d'après l'oeuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly Musique du générique : " 365 jours pour être sage " Écrit par Antoine Dole / Mr Tan Composé par Vincent Blaviel (Editions d.r.) Réalisé par Vincent Blaviel Chant : Dorothée Pousséo Choeurs : Juliette Blaviel, Lisa Blaviel, Vincent Blaviel Guitares : Lionnel Buzac, Vincent Blaviel Claviers, programmation, basse, percussion : Vincent Blaviel Prises de son : Vincent Blaviel (Studio Pop Division) Prises son additionnelles : Marc Debout (Studios Soyuz Paris) Mixage : Lionnel Buzac Mastering : Christophe Darlot (Little Big Music) (P) 2022 Mr Tan & Co - Sony Music Entertainment France Avec l'autorisation de Sony Music Entertainment France © Mr Tan & Co, 2023 © Empreinte Magnétique, 2023 © Bayard Editions, 2012-2022 © Mr Tan et Diane Le Feyer, d'après l'œuvre créée par Mr Tan et Miss Prickly