Réintégrée à la cellule Shakespeare, Amélia interroge la petite amie de la dernière victime de Shakespeare, rescapée du tueur, et recourt en secret aux compétences psychologiques de Daniel pour la faire parler. Amélia et Fauvel découvrent alors que l’arme du crime appartenait à un tueur en série coffré il y a plus de dix ans, vendue à des enchères illégales d’objets liés à des assassinats…