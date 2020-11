Les Françaises au lit

1 documentaire

Un road movie libérateur, divertissant et instructif sur les routes du plaisir et du désir féminins à travers l'Hexagone ! Ce documentaire raconté par les femmes, commenté par des expertes et réalisé par une équipe 100% féminine dresse un état des lieux ludique et surprenant de la sexualité des femmes. Peut-on en parler librement avec elles ? Pour le savoir, nous sommes allées à leur rencontre avec une question : « Que font les Françaises au lit ? © C.productions