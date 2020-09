Nouveaux épisodes Nouveaux épisodes Documentaire | Cuisine

My second restaurant in India

Après l'ouverture de son premier restaurant à Goa, Sarah Todd, candidate emblématique de la saison 6 de MasterChef Australie, renouvelle l'expérience à Bombay ! Alors que les travaux avancent et que la carte prend forme, Sarah cherche l'inspiration au plus profond des rues et des marchés de la ville la plus peuplée d'Inde... © Parade