Enquêtes gourmandes : Le secret du chef

1 téléfilm

Henry Ross, consultant pour la police et spécialiste culinaire, est engagé pour acheter le livre de chef d'un célèbre restaurant. Lorsqu'il arrive sur le lieu de la vente avec Maggie, sa compagne et lieutenant de police, il apprend que le fameux livre a été acheté le matin même. Dans la foulée, un meurtre est commis, Henry et Maggie sont déterminés à trouver l'auteur du meurtre et le secret qui se cache derrière ce livre. © Muse Distribution Inter. INC.