Deux joueurs hors normes au palmarès exceptionnel… Ronaldo et Eusébio ont tous les deux marqué l'histoire du Portugal. Mais lequel d'entre eux est réellement le plus grand joueur ? Au Brésil, qui remportera le titre entre Ronaldinho et Coutinho ? Et qui de Buffon ou Donnarumma mérite la place du meilleur gardien d'Italie ?