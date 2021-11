Les 48 vœux de Noël

1 téléfilm

À la veille de Noël, les 3 lutins affectés au courrier du Père Noël, Mindy, Sammy et Cam, font disparaître malencontreusement les 48 lettres de vœux des enfants de la petite ville de Minnedoza. Pour réparer leur erreur et sauver Noël, Mindy et Cam décident de se rendre en secret à Minnedoza pour récupérer les vœux directement auprès des enfants. Ils tombent alors sur Blake, un garçon de 10 ans qui va les aider dans leur mission incognito… © GAUMONT