La petite boutique de Noël

1 téléfilm

Les parents de Stéphanie déménagent à 100 km de New York, laissant à leur fille les rennes de la boutique familiale. Depuis plus de 40 ans, cette boutique est reconnue dans la vente de décorations de Noël et fait le bonheur des petits comme des grands. Malheureusement, le propriétaire de l'immeuble vend son bien à des promoteurs immobiliers et Stéphanie n'a que 30 jours pour quitter les lieux et trouver une solution. Elle rencontre alors Michael, en charge du projet, qui va tout faire pour l'aider. © Lions Gate Television