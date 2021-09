Non classée : meurtre d'Aurélie Vaquier

1 documentaire

Le 7 avril 2021, le corps d'Aurélie Vaquier est découvert enseveli sous une dalle de béton à son domicile de Bédarieux, dans l'Hérault. Comme Delphine Jubillar et Magalie Blandin, elles aussi disparues à la même période sans laisser de trace, le sort de cette jeune femme de 38 ans a bouleversé la France entière. Alors que son compagnon attire désormais tous les soupçons, Non classée vous plonge dans une affaire où persistent de nombreuses zones d'ombre. Tout commence 2 mois plus tôt, le 28 janvier, lorsqu'Aurélie avertit par message son compagnon Samire qu'elle est partie se mettre au vert pour se consacrer à l'écriture d'un livre. La façon de procéder est étrange et le départ semble précipité, alors que la jeune femme était sur le point de réaliser son rêve : aménager une ancienne galerie d'art en restaurant vegan et commerce de produits bio. Un projet qu'elle partage avec Samire, qu'elle a rencontré quelques mois plus tôt. C'est lui qui, le 23 février, décide enfin de signaler la disparition d'Aurélie à la gendarmerie. En fouillant dans la vie du couple, les enquêteurs découvrent deux personnalités hautes en couleur. En effet, Aurélie publie sur internet des vidéos parfois complotistes, notamment au sujet de la crise sanitaire et du port du masque. Samire, lui, n'est pas en reste : sur l'une des vidéos postées par sa compagne, il s'affiche insolent et provocateur, n'hésitant pas à faire un scandale dans une grande surface pour un motif dérisoire. Aujourd'hui, Samire fait office de suspect numéro 1. Il faut dire que les éléments troublants s'accumulent contre lui : ses explications incohérentes, son détachement lors des recherches et, plus accablant, la découverte du corps sans vie d'Aurélie à leur domicile. Mis en examen pour « meurtre aggravé », l'homme fait preuve d'un sang-froid exceptionnel malgré la pugnacité des enquêteurs. Alors, Samire, qui clame haut et fort son innocence, est-il vraiment étranger à la mort de sa compagne ? Qui est-il vraiment et comment est-il arrivé dans la vie d'Aurélie ? Et surtout : pourquoi aurait-il tué la femme de sa vie ? © Tony Comiti Productions