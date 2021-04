Romance

Conceptrice de jeux vidéo, Libby débarque à Los Angeles pour un nouveau job, avant d'apprendre que l'entreprise a fusionné et que son poste n'existe plus. Après s'être fait voler son sac, un appel d'un policier va la sortir de la galère. Dan s'occupe de Sam et Hannah, deux enfants ayant fugué de leur famille d'accueil, et cherche d'urgence une nounou à domicile... © Red Arrow

Voir plus d'infos