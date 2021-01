Divertissement | Coaching | Mode & beauté

« Objectif : 10 ans de moins » est la première émission sur le rajeunissement dans laquelle les téléspectateurs vont comprendre les mécanismes du vieillissement et les solutions qui existent grâce aux décryptages de Cristina Cordula et du docteur Saldmann. Qui n'a jamais rêvé un jour d'arrêter le temps ? En tant qu'experte en image, Cristina Cordula connait les progrès scientifiques pour contrer le vieillissement et a décidé de s'entourer des meilleurs experts : médecins esthétiques, dentistes esthétiques, nutritionnistes, coach sportifs, mais aussi coiffeurs, maquilleurs et stylistes, pour faire perdre 10 ans à des Français qui paraissent plus que leur âge et ne se sentent plus bien dans leur peau. Pendant trois semaines, ils vont bénéficier de toutes les dernières techniques pour rajeunir. À la fin de leur séjour, combien d'années auront-ils gagné ? Tout au long du séjour des participants, Cristina Cordula suivra leur évolution et les décryptera avec Dr Saldmann, pour ensemble comprendre les mécanismes du vieillissement et les solutions qui existent.