L'Europe à vol d'oiseaux

8 documentaires

On connaît bien l'Europe : la variété de ses paysages, la richesse de son patrimoine historique et architectural. Grâce à cette série de documentaires, on la découvre autrement, c'est-à-dire vue du ciel. Une manière inédite d'admirer notre continent, qui permet aux téléspectateurs d'apprécier des images rares et spectaculaires. Les différents volets de cette série nous emmènent dans toutes les régions d'Europe... © Terranoa