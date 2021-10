Coup de foudre à Manhattan

1 film

Marisa, mère célibataire habitant le Bronx, est gouvernante dans l'un des plus grands palaces de Manhattan. Ambitieuse et déterminée, elle espère gravir les échelons. Mais sa rencontre avec Christopher Marshall, riche client de l'hôtel, va bouleverser sa vie. Ce dernier se méprend sur son identité et la prend pour quelqu'un de son milieu... C'est au tour de Marisa de briller ! Mais pour combien de temps ? Un film de Wayne Wang avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes... © SONY PICTURE TV INTERNATIONAL