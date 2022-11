Un groupe de quatre braqueurs issus des cités réussit un coup magistral et vole pour plusieurs millions d’euros en lingots d’or. Comment écouler ce magot qui attise toutes les convoitises ? Les propriétaires de l’or, les caïds de la cité, les bandes mafieuses du coin, les policiers plus ou moins véreux, tout le monde veut récupérer le trésor et tous sont à sa recherche. © BLACKVISION