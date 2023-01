À la fin de l'hiver en Arctique, une ourse et ses deux oursons quittent leur tanière et s'apprêtent à vivre l'épreuve la plus difficile de leur vie : rejoindre la banquise du pôle Nord. Un incroyable périple, long de 600km et semé d'embûches, qui va leur réserver bien des surprises... © BBC STUDIOS FRANCE