Paprika

Mise en scène : Jeoffrey Bourdent au Théâtre de la Madeleine Eva est une femme très indépendante et douée d'un certain sens de la fête. Un matin, quand un beau jeune homme sonne à sa porte et lui affirme être son fils, elle désaoule très vite. Avec un sens aigu de l'improvisation, elle se rebaptise Paprika, femme de ménage d'Eva, afin d'observer cet inconnu, le temps d'y voir plus clair. Commence alors un enchaînement de mensonges qu'elle va avoir du mal à gérer… © Supermouche Productions