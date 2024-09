Alicia est mariée à Sergio, l'un des journalistes les plus célèbres du Mexique. Ensemble, ils ont fondé une famille qu'elle pense être parfaite. Mais un jour, tout s'effondre : elle découvre que son mari lui est infidèle depuis plusieurs années. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de Martin, également journaliste, et rival de Sergio... Titre original : Si nos dejan. © Copyright Derechos Reservados Televisa, S. A. de C. V. Mexico MMXXI