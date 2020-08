Documentaire

Depuis 40 ans, les naissances de jumeaux ont explosé en France et ce phénomène porte un nom : le « twin boom » ! Apprendre qu'on attend plusieurs bébés, c'est un séisme pour beaucoup de couples. Dès les premiers cris, la famille entre dans une autre dimension : désormais, tout est multiplié par deux ! Dans ce documentaire inédit, nous avons partagé pendant plusieurs semaines le quotidien sous tension des parents de jumeaux. Quand papa et maman deviennent, bien malgré eux, des super héros de l'organisation, parfois au détriment de leur carrière et de leur vie de couple... Alors, comment élever des jumeaux ? Faut-il les habiller pareil ou pas du tout ? Et comment réagir quand ils sont trop fusionnels ou, au contraire, quand ils sont en compétition permanente ? 4 familles témoignent...