Je vends ma maison

10 émissions

Véronique et sa fille Clara décident de vendre leur appartement à la mer du nord afin pour changer de vie et déménager à la République Dominicaine. Sophie et ses agents aideront également Roxanne, dont l’appartement ne lui correspond plus. L’endroit étant extrêmement encombré et sale, Sophie fera appel à Anouchka, la perle des home stageuse, et à Vincent, le nettoyeur de l’extrême pour le rendre vendable ! © RTL TVI (BELGIQUE)