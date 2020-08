Musique

Aslove, DJ et producteur français de 23 ans, était l'invité du Before Party Fun vendredi 20 septembre 2019. En compagnie de JB et Alex Watt, il nous fait découvrir son dernier titre "Under Your Spell" en collaboration avec le chanteur Wolfgang, apparu notamment sur un titre de Kungs. Cet été Aslove était à l'affiche de festivals renommés tels que Tomorrowland ou encore Les Plages Electroniques de Cannes.