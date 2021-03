Désespérément romantique

1 téléfilm

Matt Sandoval et Elizabeth Brown sont amis depuis des années. Lorsque Matt décide de demander Alexis, la fille canon avec qui il sort et dont il est éperdument amoureux, en mariage, il s'entraîne d'abord avec Liz. Matt est un vrai romantique et veut que tout soit parfait. Mais lorsqu'il fait sa demande à sa petite amie, elle refuse et souhaite faire une pause. © Great Point Media