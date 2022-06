Face aux éléments

11 documentaires

Cette série-documentaire vous propose un gros plan sur les phénomènes météorologiques extraordinaires. Dans chaque épisode, des images d'archives se mêlent aux images d'amateurs, apportant une touche humaine et personnelle aux phénomènes particulièrement violents. Une série documentaire où la réalité peut de toute évidence dépasser la fiction… Un cyclone de catégorie 5 frappe les îles Fidji. Les habitants tentent de se mettre à l'abri, mais le cyclone ne leur laisse aucun répit. En Norvège, le paquebot de croisière Viking Sky navigue vers l'Angleterre lorsque la panne de ses 4 moteurs le coince au milieu d'une tempête. C'est une course contre la montre pour secourir les 900 passagers qui sont à bord. En Grande-Bretagne, alors que la tempête Callum fait rage, un champion de kitesurf profite des vents violents pour aller s'entraîner. Trois amis partent faire du hors-piste dans les Pyrénées et se retrouvent pris au piège dans une avalanche. © Drive media rights limited