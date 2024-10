Ce documentaire intime plonge au cœur des questionnements d’une mère sur la masculinité et l’avenir de ses deux fils, Joseph (10 ans) et Jacques (8 ans). Inspirés par leur modèle, l’ancien rugbyman Sébastien Chabal, figure emblématique de virilité, les deux garçons aspirent à lui ressembler. Mais dans un monde en constante évolution, marqué par les révolutions sociales, le féminisme et le mouvement #MeToo, leur mère s’interroge : quel type d’hommes deviendront-ils vraiment ? En ouvrant les portes de sa vie personnelle et en partageant ses doutes et réflexions, elle invite d’autres mères à se reconnaître dans ses questionnements. © Outsideur