Pokémon : Arceus et le Joyau de Vie

Le combat de l'espace et du temps - mondes déformés et dimensions alternatives - continue, et Sacha et ses amis sont de nouveau pris dans la tempête. La ville de Michina est au cœur de l'action. Elle a une longue histoire, et un passé troublé, vis-à-vis du puissant Arceus : Après qu'Arceus leur ait transmis une partie de son pouvoir dans le Joyau de Vie, les citadins trahissent le Pokémon fabuleux ! Accompagnés de leur nouvelle acolyte Sheena, Sacha et ses amis voyagent dans le temps avec l'aide de Dialga pour réparer les erreurs des ancêtres de la ville, avant que la rage d'Arceus ne détruise le monde entier. Les ancêtres de Sheena ont-ils vraiment trahi Arceus ? Nos héros pourront-ils rectifier les erreurs du passé ? © Gulli